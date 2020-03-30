أبلغ الدكتور جيلبير المجبر وزير الصحة العامة حمد حسن، انه قدم قصره في بلدة عنايا قضاء جبيل بالكامل ليكون مركزاً للحجر الصحي في المنطقة.
وفي اتصال هاتفي بين الجانبين، أثنى وزير الصحة على هذه المبادرة الإنسانية في هذا الزمن الصعب، واعداً بإجراء الخطوات اللازمة للاستفادة اللاحقة من هذا القصر.
واتفق الجانبان على تقديم سلسلة مساعدات طبية مختلفة للوزارة، تقدمة مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية، وإبقاء الإتصالات قائمة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جلبير المجبر أبلغ وزير الصحة أنه قدم قصره بعنايا للحجر الصحي واتفق على تقديم مساعدات طبية للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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