الجميّل: تكثيف وتعميم الفحوصات السريعة هي الوسيلة الأفعل لمحاربة إنتشار الكورونا

دعا رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميّل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة ووزارة الصحة الى تأمين اكبر عدد ممكن من الفحوصات السريعة لمحاربة انتشار وباء الكورونا، مؤكدا ان "تكثيف الفحوصات السريعة هي الوسيلة الأفعل لمحاربة إنتشار الوباء، وما حصل في الإمارات، ألمانيا، كوريا الجنوبية خير دليل ذلك".
وكانت وزارة الصحة العامة قد أشارت، في التقرير اليومي عن "Covid-19"، الى انه "حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس".
كما سجلت حال وفاة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.
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