مفرزة سير جونيه تقيم دوريات وحواجز لضبط حركة التنقل

أفادت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن مفرة سير ​جونية​ أقامت حواجز ودوريات لضبط حركة التنقل، اعتبارا من الساعة 19:00، تنفيذاً لقرار التعبئة العامة منعاً لإنتشار ​فيروس كورونا​ ونظمت عدة ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

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