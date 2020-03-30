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مقتل شاب في برج البراجنة اثرخلاف بين شخصين

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أفادت معلومات صحافية عن مقتل الشاب ( ح. ع. ز) 20 عاما في منطقة ​برج البراجنة​ في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي التفاصيل ان خلافا وقع بين احد الاشخاص من آل حمود وآخر من آل حلاوي، فإتصل الاول بإبن شقيقته الضحية ح. ز. وطلب منه القدوم لمساعدته في الاشكال.

وقد حضرت ​القوى الامنية​ الى المنطقة وفتحت تحقيقا في الحادث وعم التوتر في المنطقة كما اطلقت عيارات نارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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