مقتل شاب في برج البراجنة اثرخلاف بين شخصين

أفادت معلومات صحافية عن مقتل الشاب ( ح. ع. ز) 20 عاما في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي التفاصيل ان خلافا وقع بين احد الاشخاص من آل حمود وآخر من آل حلاوي، فإتصل الاول بإبن شقيقته الضحية ح. ز. وطلب منه القدوم لمساعدته في الاشكال.
وقد حضرت القوى الامنية الى المنطقة وفتحت تحقيقا في الحادث وعم التوتر في المنطقة كما اطلقت عيارات نارية.
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