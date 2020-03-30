لبنانيون بفنزويلا للنشرة: محاولات الإتصال بالسفارة اللبنانية منذ اكثر من 4 ايام باءت بالفشل

اكد مواطنون لبنانيون عالقون في ​فنزويلا​ عبر"النشرة" انهم يتواصلون على الرقم الذي عممته ​وزارة الخارجية​ على صفحتها الرسمية الا انه غير داخل في الخدمة على الإطلاق، ومحاولات الإتصال ب​السفارة اللبنانية​ منذ اكثر من 4 ايام باءت بالفشل.

وقد تلقت "النشرة" العديد من الإتصالات من لبنانيين يناشدون الدولة التحرك من اجل تصحيح رقم الهاتف ليتواصل المواطنون بالسفارة وينسقوا معها كيفية العودة الى عائلاتهم في لبنان.

تجدر الإشارة الى ان "النشرة" كانت قد نقلت معاناة بعض اللبنانيين الذين ذهبوا "زيارة" الى احدى الجزر الفنزويلية وهم غير قادرين على دفع ايجارات الفندق والمصاريف الشخصية نظراً للقيود الموضوعة على التحويلات الخارجية، وغير قادرين على العودة بسبب إقفال المطارات الداخلية، وتوقف المواصلات.

