المكتب الإعلامي لبري: الشائعات المتعلقة بصحته عارية من الصحة جملة وتفصيلاً

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في بيان، أنه "سرت شائعات منذ الامس متعلقة بصحته"، مؤكداً أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا.

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