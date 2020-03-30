فهمي أصدر مذكرة تتعلق بتعديل فتح واقفال المؤسسات خلال التعبئة العامة

أصدر وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ المذكرة رقم 42 التي تتعلق بتعديل فتح واقفال المؤسسات، ليصبح توقيت فتح وإقفال المؤسسات التالي ذكرها على الشكل التالي: 1- ​المصانع​ كافة: تفتح أبوابها 24 ساعة على أن تنظم نوبات العمل بما لا يتناقض مع توقيت ​حظر التجول​ تحت طائلة المسؤولية. 2- الأساتذة العاملون في برنامج "التدريس عن بعد" والتابعون ل​وزارة التربية والتعليم العالي​ وفق ضرورات العمل. 3- المحامون العاملون في غرفة عمليات ​نقابة المحامين​ لمتابعة طلبات إخلاء سبيل السجناء والموقوفين الكترونيا. 4- الموظفون والعاملون في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس: 24 ساعة عمل. 5- مسالخ ومزارع الدواجن والمواشي: السماح بالعمل وفق مقتضيات العمل. Advertisements 6- أسواق الجملة (خضار، فواكه، لحوم، سمك) 1 فجراً: 17:00 7- الموزعون المعتمدون لادارة حصر التبغ والتنباك: 9:00- 14:00 8- محلات الهواتف وبطاقات التشريج: 9:00- 14:00 9- السوبر ماركت والميني ماركت: 5:00- 18:00 10- ليبان بوست: 5:00- 18:00 11- نقابة محترفي الحماية و​السلامة العامة​ (خدمات التوصيل فقط): 5:00- 18:00.

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