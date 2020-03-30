طائرتان عرقيتان أقلتا 261 عراقيا كانوا في لبنان بعد موافقة الحكومة على فتح الاجواء

أعلنت السفارة ​العراق​ية في لبنان انه "حطت في ​مطار بيروت الدولي​ مساء اليوم طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية لإجلاء العراقيين العالقين في لبنان بعد مناشدتهم السفارة تسهيل وترتيب اجراءات عودتهم لبلدهم، وذلك بعد متابعة حثيثة من سفارة جمهورية العراق في بيروت مع خلية الازمة في وزارة الخارجية ووزارة النقل ومكتب ​الخطوط الجوية العراقية​ في بيروت".

وأشارت الى ان "الطائرتين اقلتا 261 مسافرا أغلبهم من المرضى والحالات الخاصة التي عملت السفارة على اعداد قائمة بهم واستحصال موافقة مجلس الوزراء اللبناني على فتح الاجواء والمطار واعادتهم لبلدهم العراق".

وقد رافق موظفوا السفارة الركاب المغادرين في مطار بيروت الدولي وتأكدوا من استكمال كافة الاجراءات الخاصة بعودتهم.

من جانبهم شكر المسافرون القائم بالاعمال امين عبد الاله النصراوي وكادر السفارة على حضورهم للمطار وتعاونهم والاستجابة السريعة لمناشدتهم.