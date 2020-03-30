ترمب: حاكم نيويورك مرشح رئاسي أفضل من جو بايدن

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واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن حاكم نيويورك أندرو كومو الذي تزايدت شعبيته بفضل إدارته لانتشار كوفيد-19 في الولاية، سيمثل مرشحا أفضل في مواجهته من المرشح الديموقراطي الأوفر حظا جو بايدن.

ولا يشارك كوومو (62 عاما) في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، لكن إدارته للأزمة في نيويورك التي تمثل بؤرة الوباء في الولايات المتحدة بعد تسجيل حوالي 60 ألف اصابة، زادت نسبة الرضا الشعبي على أداءه من 41 إلى 71 بالمئة.

وقال ترمب لتلفزيون فوكس نيوز "سأكون صريحا، أظن أنه مرشح أفضل من جو النعسان، لا أمانع منافسة أندرو"، ويطلق ترمب لقب "النعسان" على جو بايدن (77 عاما) الذي شغل منصب نائب الرئيس زمن حكم باراك أوباما.

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لكن أضاف الرئيس الأميركي أن جزءا كبيرا من نجاح كوومو في التعامل مع الوباء يعود إلى الدعم الذي تلقاه من الحكومة الفيدرالية.

واسترسل ترمب في هذا الصدد "لقد أرسلنا إليه الكثير من المعدات. حسنا، أحد أسباب نجاحه هو أننا ساعدناه ليكون ناجحا. إن ترشح الآن فلا بأس". وأضاف "أعرف أندرو منذ وقت طويل، لا أمانع في ذلك".

صار بايدن الشخصية الأوفر حظا في سباق اختيار مرشح رئاسي للحزب الديموقراطي عقب سلسلة انتصارات على خصمه بيرني ساندرز.