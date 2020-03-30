شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": الإخوان يستغلون أزمة كورونا ويروجون أكاذيب لأغراض دنيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها ليس لديهم أي انتماء للوطن، وتسعى لاستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد لأغراض سياسية، مستطردا: "هؤلاء الإرهابيون المجرمون لا يعرفون شيئا عن الإنسانية، هم لا يعرفون معنى الوطن، ويسعون لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الدنيئة على حساب الوطن".

وأضاف "حمروش"، لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج الشائعات ضد مصر وتنشر معلومات مغلوطة وكاذبة عن حجم الإصابات بفيروس كورونا، عبر قنواتها المتطرفة وصفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتنفس كذبا ليلا ونهارا وتروج للشائعات، وتظهر مصر كأنها الدولة الوحيدة التي يوجد فيها إصابات بفيروس كورونا، رغم أن هناك دول عديدة توجد فيها إصابات بالآلاف يوميا، ومعدل الإصابة في مصر نحو 500 مواطن حتي الآن.

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ودعا أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المواطنين إلي الحذر من الدعوات المشبوهة التي تطلقها هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة.

وكان الدكتور عمر حمروش طالب بمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد، وقال إنها ليست مسئولية المؤسسات الدينية فقط مثل الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة، ولكنها مسئولية مشتركة وتضامنية بين كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلي أن المؤسسات التعليمية والتربوية والشبابية والثقافية عليها دور مهم رئيسي في مواجهة التطرف وحماية الشباب من استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مثل وزاراتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطارهما الجامعات والمدارس، ووزارة الشباب والرياضة وضرورة تنشيط دور مراكز الشباب ودعمها وتوفير كافة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وكذلك وزارة الثقافة ودعم الأنشطة التثقيفية، وكذلك المؤسسات الفنية، وغيرها.