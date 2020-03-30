النائب سمير البطيخى يطالب التضامن بخطة لتعقيم دور رعاية المسنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن تعقيم دور المسنين والأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين و خوفا من تفشى فيروس كورونا واستكمالا لسلسلة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة الحالية، وحزمة القرارات التى تهدف لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن بوضع خطة عاجلة، لرش وتعقيم دور المسنين ودور رعاية الأيتام، مؤكدا أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة من قبل منظمة الصحة العالمية، الفيروس يصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذه الدور تتوافر فيها المسنين، ولهذا كان لزاما أن يتم وضع خطة عاجلة لتعقيم الأماكن التى يقيمون فيها لحمايتهم من هذه الفيروس.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع حزمة من الآليات والإجراءات التى تتناسب مع هذه الشريحة من المجتمع، والتى تساعدهم فى عدم تفشى الفيروس بينهم، مؤكدا أن الدولة اتخذت خطوات وإجراءات احترازية قوية فى هذا الصدد، واستكمالا لهذا الأمر لابد من مراعاة هذه الفئة.

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وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع المدنى بتسليط الضوء على دور رعاية المسنين، على أن يتم توجيه جزء من الاهتمام لكبار السن الذين يوجد منهم أصحاب أمراض مزمنة، بالإضافة لدور رعاية الأيتام، حيث تشهد هذه الدور فى بعض المحافظات تكدس للمواطنين، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك آليات للتعامل داخل هذه الأماكن على مستوى الجمهورية، وتثقيف العاملين فيها حول كيفية تقديم الخدمة فى الدور، وعدم الإخلال بها وتلبية احتياجات المواطنين.