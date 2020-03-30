شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة حقوق الإنسان: الدولة تتعامل باحترافية لمواجهة كورونا وعلينا دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعاملت باحترافية كبيرة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وان نكون جميعا ايد واحدة خلف القيادة السياسية.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الدولة المصرية تعمل بكامل طاقتها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: مصر أعطتنا كثيرا وجاء الوقت الذى لابد أن نقف فيه جميعنا مع مصر والمصريين.

وبشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية لـ 75% قال النائب رياض عبد الستار :"تحية للرئيس السيسي بتقديم الدعم لكل أفراد الصحة والأطباء والتمريض لأنهم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول ودعمهم مطلوب جدا لرفع الكفاءة والمعنويات في مواجهة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ومواجهتها بكل السبل".

Advertisements

وفى وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا"، ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.