شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان" يطالب توجيه الخطة الاستثمارية لمياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحديد الأولويات فى الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات، بما ينعكس على المواطن، وذلك من خلال رفع كفاءة منظومة الطرق الداخلية، وأعمال الإنارة، والانتهاء من عدد من المشروعات العالقة فى كل محافظة، على أن يكون هناك حصر شامل لكافة هذه المشروعات وكفاءة البنية التحتية لتوجيه الاعتمادات فى المسارات المطلوبة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الخطة الاستثمارية تهدف للانتهاء من عدد من المشروعات العالقة وتحسين مستوى الخدمات فى كل محافظة، ولهذا لابد من عمل حصر شامل لاحتياجات كل محافظة، ومن ثم يتم البدء فى تحديد الأولويات بشكل عام، على أن يتم التنسيق بين النواب والمحافظ، وعرض رؤية كل نائب حول المشروعات الهامة والعاجلة، ومن ثم وضع جدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات خلال العام المالى الجديد.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بمنظومة الطرق الداخلية، سواء أعمال الرصف والإحلال والتجديد والإنار، وأعمال الصرف الصحى، بالإضافة للمنظومة الصحية، ولابد من توجيه جزء كبير من الاعتمادات المالية للنهوض بمستوى المنظومة الصحية خاصة فى القرى والمدن، على أن يتم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد فى ظل أزمة فيروس كورونا.

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الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن خطة الدولة الاستثمارية تراعي التنمية البشرية وبناء الإنسان والاهتمام بالمواطن المصرى، وأن حجم الخطة الاستثمارية للدولة يبلغ 230 مليار جنيه بزيادة 70% عن العام الماضي، توجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المختلفة.