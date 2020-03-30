النائب محمد أبو العينين ينظم حملة لتطهير مساجد وكنائس جنوب الجيزة (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا للحملة الشاملة التى تقوم بها مكاتب النائب محمد ابو العينين لخدمة المواطنين والمستمرة لليوم الخامس على التوالى لتعقيم وتطهير شوارع وميادين ومنازل ومؤسسات جنوب الجيزة حماية لصحة المواطنين ومكافحة انتشار فيروس كورونا، قامت فرق العمل التابعة لمكاتب خدمة المواطنين اليوم بتعقيم مساجد وكنائس جنوب الجيزة. قامت الحملة برش المطهرات بكافة أجزاء المساجد والكنائس وكافة المبانى الملحقة بها حماية لسلامة القائمين عليها وتهيئتها لعودة المصلين اليها قريبا ان شاء الله بعد انتهاء وباء كورونا. Advertisements تأتى هذه الاجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات بالاضافة الى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

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