شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 4 ملايين أسرة ينتظرون قرار تأجيل أقساط القروض متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسري المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مساندته التامة للمطالب البرلمانية والشعبية بتأجيل أقساط القروض متناهية الصغر 6 أشهر أسوة بأقساط البنوك، لإنقاذ نحو 4 ملايين أسرة مصرية متضرره من هذه الأوضاع وتعيش حياة صعبه وهم من أصحاب الأكشاك والمشاريع الصغيرة للغاية.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لهذه الفئة ورفع كاهل الأقساط عنها حتى تنقضى أزمة كورونا وتعود الأوضاع إلى طبيعتها الاقتصادية وتعاود الأنشطة التجارية والتنموية نشاطاتها.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الضمان المجتمعى لابد وأن يكون لمختلف شرائح المقترضين، ولا يعقل أن يقف عند شريحة من المتعاملين ويهمل شريحة أخرى كما أن مختلف دول العالم ومصر قبل الجميع أصدرت قرارات اقتصادية عدة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

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وفى وقت سابق طالبت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدود الدخل.

وأوضحت النائبة فايقة فهيم، في بيان لها، أن الحكومة أصدرت عدد من القرارات وقدمت تسهيلات للمصدرين والمصنعين وعملت على تقليل الآثار السلبية للأزمة في عدد من القطاعات، ويظل المواطن البسيط بعيد عن جملة تلك التسهيلات، الأمر الذي لا بد من إصدار قرار بإعفاء المواطن من فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تأثروا بسبب أزمة كورونا وأصبحت دخولهم كافية التدابير المعيشة وسد احتياجات الأسرة، ومن ثم فيجب توجيه دعم من قبل الحكومة لتلك الأسر بشكل مؤقت لحين تجاوز هذه الفترة.