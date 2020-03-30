شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قرار زيادة بدل المهن الطبية غير مسبوق ويفيد 400 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي زيادة بدل المهن الطبية بنحو 75%، قائلا إن عدد المستفيدين يصل لما يقرب من 400 ألف، ويشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائئين فننين، وهو القرار الإنساني الذي سيسهم فى تحفيز العاملين من الأطقم الطبية فى ظل مجابهة فيروس كورونا.

وثمن عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، استجابة الرئيس للمطالب البرلمانية والشعبية بزيادة بدل المهن الطبية ورفع مستواهم المعيشي، خاصة أنهم يمثلون خط الدفاع الأول فى ظل أزمة كورونا الحالية، علاوة على إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. وصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وقال النائب إيهاب الغطاطى، إنه قرار هام أسعد عشرات الآلاف من الأسر المصرية في ظروف الأزمة وكورونا.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد"، وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.