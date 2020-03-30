شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نقابة المحامين: أصبت بفيروس كرونا أنا وأسرتى عقب انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان رجائى عطية نقيب المحامين عن وجود بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت بين المحامين، كما أثار الإعلان عن إصابة محمد عبد الوهاب عضو مجلس نقابة المحامين بفيروس كورونا حالة من الفزع والرعب بين الذين كانوا يتواجدون خلال انتخابات النقابة التى جرت يوم 15 مارس وإعلان النتيجة وذلك لتواجد "عبد الوهاب" بمقر النقابة.

وكشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس نقابة المحامين الذى أصيب بفيروس كورونا قصة إصابته بفيروس كورونا والانتصار عليه، مضيفا أنه بدأ يشعر بالمرض عقب انتخابات النقابة التى أجريت يوم 15 مارس وعقب إعلان النتيجة بيومين، مشيرا إلى أنه عقب شعوره بالتهاب رئوى حاد ذهب على الفور لمستشفى الحميات بالأسكندرية للاطمئنان.

وأضاف محمد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عقب خروجه من الحجر الصحى بمستشفى العجمى بالأسكندرية، أن زوجته تعمل طبيبة بمستشفى الحميات بالأسكندرية وأنها هى المسؤولة عن إجراء تحاليل فيروس كورونا، موضحا أنها طالبت منه عقب شعوره بالمرض بالذهاب إلى مستشفى الحميات للاطمئنان، وعقب ذهاب وإجراء التحاليل تبين أنه مصاب بالفعل بفيروس كورونا هو ووالدته ونجلته ونجله وزوجته أيضا.

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وأكد محمد عبد الوهاب أنه لم يعرف مصدر العدوى حتى الآن هل من زوجته باعتبارها طبيبة بمستشفى الحميات أم من الازدحام الشديد فى الانتخابات خاصة يوم إعلان النتيجة.

وتابع :" أزمة كبيرة أن تستشعر بإصابتك بفيروس كورونا وأنك وأسرتك محجوزين بالمستشفى وكل يوم نسمع عن حالات وفيات وإصابات جديدة بالفيروس كنت أشغل نفسى بأى شئ آخر غير التفكير فى المرض و هو ما ساعد على الشفاء سريعا، وأردف:"نتيجة التحاليل التى اجريتها الأولى كانت إيجابية والتانية سلبية والثالثة سلبية، مافيش حد من الذين كانوا متواجدين معى فى الجولات الانتخابية أو فى نقابة المحامين اتصابوا بفيروس كورونا ، مافيش حد من المحامين اتعدى منى ورجاء من الجميع الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج واتباع التعليمات التى توجهها الدولة، أنا خرجت من الحجر الصحى أنا وبنتى ولكن زوجتى ووالدتى ونجلى لم يخرجوا حتى الآن، العينة التى اخذت منهم الحمد لله تحولت من إيجابية إلى سلبية الآن".

وذكر محمد عبد الوهاب، أن مصر تستطيع أن تنتصر على المرض وتنتصر على الارهاب وتنتصر على الفساد، مضيفا أن الفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى على الرقى فى التعامل وأن الدولة تقوم بدورها تجاه أبنائها، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المجتهدة التى عانت كثيرا من التطاول عليها من القنوات المعادية لمصرنا الحبيية والتى لم تلتفت إلا لعملها، والشكر للقيادة السياسية والشكر لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.