فريق طبي صيني يصل لندن للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

وصل فريق طبي صيني إلى مطار "هيثرو" في العاصمة لندن، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ويضم الفريق الطبي، المكون من 15 عضوًا من مقاطعة شاندونج شرقي الصين، ستة أطباء متخصصين في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأخصائيين في الطب والطب الصيني التقليدي والاستشارات النفسية، إضافة إلى اختصاصات أخرى.

وبحسب التقارير، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، جلب الفريق الطبي الإمدادات الطبية التي سيتم التبرع بها للمستشفيات المحلية والمجتمعات الصينية في بريطانيا.

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وذكر دبلوماسيون صينيون أنهم سيقدمون أيضًا استشارات صحية للمجتمعات الصينية في المملكة المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في بريطانيا إلى 1415 شخصًا بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد الإعلان عن وفاة 186 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء مرض (كوفيد -19).

وبذلك ينخفض عدد الوفيات المسجل في البلاد اليوم مقارنة بعدد ضحايا الفيروس في اليوم السابق حيث تم الإعلان عن وفاة 207 أشخاص، تزامنًا مع البدء باختبار المواد المناعية، الأنتيجين، لموظفي هيئة الصحة العامة من العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.