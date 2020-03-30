11 مدرسة لتوزيع شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الاثنين، عن المدارس التي سيجري توزيع شرائح التابلت بها لطلاب الصف الأول الثانوي، غدا الثلاثاء، على مستوى الـ 11 إدارة تعليمية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج على جميع مديري المدارس الثانوية المرشحة لتوزيع شريحة التابلت على الطلاب، بضرورة وجود العديد من نقاط التوزيع في كل مدرسة، تيسيرًا على الطلاب وتجنبًا للتكدس والتزاحم، كإجراء احترازي لمنع انتقال أي أمراض معدية ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وطالب "عبد الخالق" مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة عملية توزيع شرائح التابلت على الطلاب في المدارس وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بكل دقة والتزام.

