لتوظيفهم بالفنادق.. القبض على متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة غير مرخصة، لإلحاق العمالة المصرية بالداخل بمنطقة الألف مسكن، بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، والزعم بقدرته على توفير فرص عمل للشباب بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية.

وأعلن المتهم ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم بقصد الاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا من راغبي إيجاد فرص عمل لهم.

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وضبط بحوزته بمقر الشركة المشار إليها "كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبي الإلتحاق بالوظائف - كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل خالية من البيانات - مجموعة من خطابات الترشيح مدون بها أسماء العديد من ضحاياه - مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبي الحصول على وظائف داخل البلاد".

كما أمكن الاستدلال على 28 مواطن من المجني عليهم، وبسؤال 3 منهم قرروا بقيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء من أحدهم على مبلغ مالي قدره 7000 جنيه، ومن الآخران على مبلغ 1000 جنيه، بزعم إيجاد فرص عمل لهم داخل البلاد دون الوفاء بذلك.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.