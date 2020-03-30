بسبب كورونا ..إيران توقف الصحف والمجلات المطبوعة اعتبارًا من 8 أبريل

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن الصحف والمجلات المطبوعة سوف تختفي من الشهر المقبل في إيران التي تضررت بشكل خاص من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث قوله "من أجل التنفيذ

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الفعال لخطة تقليل الاتصالات الاجتماعية التي اعتمدتها وزارة الصحة ، لن تتم طباعة المزيد من الصحف في الموعد المحدد 8 أبريل المقبل، وستظهر على الإنترنت فقط".

يتم نشر حوالي 65 صحيفة ومجلة في البلاد ، بما في ذلك الصحف الرياضية ، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين.

وفقًا لوزارة الصحة ، تم تسجيل أكثر من 40،000 إصابة و 2757 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد.

ووفقًا لوزارة الصحية ، سجلت البلاد اكثر من 40 الف حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد و2757حالة وفاة.