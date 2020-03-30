الإصابات بفيروس كورونا في المغرب ترتفع إلى 534 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء يوم الاثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء

إلى 14 حالة.

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وأعلن المغرب منذ 20 مارس آذار حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.