البيت الأبيض : ترامب وبوتين يتفقان على أهمية استقرار أسواق الطاقة

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اثناء اتصال هاتفي يوم الاثنين على أن من المهم تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة من تراجع اقتصادي ناتج عن اختيار الدول إغلاق الشركات بصفة مؤقتة لإبطاء انتشار فيروس الطاقة العالمية التي تضررت بشدة من تراجع اقتصادي ناتج عن اختيار الدول إغلاق الشركات بصفة مؤقتة لإبطاء انتشار فيروس كورونا وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير إن الزعيمين اتفقا أيضا على أنهما سيعملان من خلال دول مجموعة العشرين لمحاربة فيروس كورونا وإعادة الحياة إلى الاقتصاد العالمي.

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