وزير الخارجية الروسي وبومبيو يناقشان التعاون لمواجهة كورونا

حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو ، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا .
تبادل الآراء حول الوضع في العالم، الذي تسبب به وباء فيروس كورونا ".
وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم، الإثنين، أنه "استكمالا للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل ساعات، واصل وزيرا الخارجية في البلدين
كانت خدمة الصحافة في الكرملين قد أعلنت في بيان "أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجدفي العالم، وأطلعا بعضهما البعض على الإجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".
من جانب آخر، بحث الرئيسان بوتين وترامب ، خلال اتصالهما، اليوم الإثنين، الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.
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