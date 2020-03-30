تسليم مقر عسكري في نينوى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، استلام وزارة الدفاع العراقية موقعا كانت تشغله بعثة التحالف الدولي في محافظة نينوى شمالي بغداد. وقالت القيادة المشتركة في بيان صحفي، أمس: «بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى إلى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه».



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