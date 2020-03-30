إرجاء إطلاق سجناء طالبان

أعلن مجلس الأمن القومي بأفغانستان أن الحكومة لن تقوم، اليوم، بالإفراج عن 100 من سجناء طالبان، بحسب ما كان مقررا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جافيد فيصل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «لن يتم غدا إطلاق سراح السجناء».
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