بيونج يانج تختبر قاذفات صواريخ

اختبرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا "قاذفات صواريخ متعددة كبيرة للغاية"، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، لكن دون أن تتطرق إلى إشراف زعيمها كيم جونج أون على العملية، بينما أشار المحللون إلى أن بيونج يانج تسعى لتطبيع هذا النوع من التجارب. بينما تتركّز أنظار العالم على كوفيد-19 وسط إصرار كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، أجرت الدولة الانعزالية أربعة اختبارات مشابهة هذا الشهر، ولكن على غير العادة لم تذكر أن كيم أشرف على الاختبار الذي جرى، الأحد.



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