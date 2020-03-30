معاناة 41 أسيرة في سجن الدامون

اعتقال أسيرات إداريا
أضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال ثلاث أسيرات إداريا وهن: شروق البدن من بيت لحم، وشذى حسن، وبشرى الطويل من رام الله، لافتاً النظر إلى أن الأسيرات يعانين ظروفا صعبة في سجن الدامون مع تزايد حجم التخوفات على مصيرهن في ظل انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من إجراءات إدارة سجون الاحتلال، ومنها وقف زيارات عائلتهن والمحامين.
انتشار كورونا
طالب نادي الأسير بالإفراج عن الأسيرات خوفا عليهن من انتشار الفيروس، خاصة أن عددا من الأسيرات يعانين أمراضا وإصابات، أخطرها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن لمدة 11 عاما، التي تُعاني من حروق بنسبة 60% في جسدها.
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