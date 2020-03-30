اخبار العالم

معاناة 41 أسيرة في سجن الدامون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 41 أسيرة في سجن "الدامون"، بعد أن أفرجت، مؤخرًا، عن آلاء البشير، وسهير سليمية. أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أمس، أن من بين الأسيرات 26 محكومات بأحكام متفاوتة أعلاها 16 عاما التي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبوعياد من أراضي 1948، ومن بينهن 18 أما، منهن الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة، التي كان من المقرر الإفراج عنها 19 مارس الجاري، إلا أن الاحتلال أجّل ذلك.

اعتقال أسيرات إداريا

أضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال ثلاث أسيرات إداريا وهن: شروق البدن من بيت لحم، وشذى حسن، وبشرى الطويل من رام الله، لافتاً النظر إلى أن الأسيرات يعانين ظروفا صعبة في سجن الدامون مع تزايد حجم التخوفات على مصيرهن في ظل انتشار فيروس وما يرافقه من إجراءات إدارة سجون الاحتلال، ومنها وقف زيارات عائلتهن والمحامين.

انتشار كورونا

طالب نادي الأسير بالإفراج عن الأسيرات خوفا عليهن من انتشار الفيروس، خاصة أن عددا من الأسيرات يعانين أمراضا وإصابات، أخطرها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن لمدة 11 عاما، التي تُعاني من حروق بنسبة 60% في جسدها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معاناة 41 أسيرة في سجن الدامون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا