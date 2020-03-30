معاناة 41 أسيرة في سجن الدامون

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 41 أسيرة في سجن "الدامون"، بعد أن أفرجت، مؤخرًا، عن آلاء البشير، وسهير سليمية. أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أمس، أن من بين الأسيرات 26 محكومات بأحكام متفاوتة أعلاها 16 عاما التي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبوعياد من أراضي 1948، ومن بينهن 18 أما، منهن الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة، التي كان من المقرر الإفراج عنها 19 مارس الجاري، إلا أن الاحتلال أجّل ذلك.

اعتقال أسيرات إداريا

أضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال ثلاث أسيرات إداريا وهن: شروق البدن من بيت لحم، وشذى حسن، وبشرى الطويل من رام الله، لافتاً النظر إلى أن الأسيرات يعانين ظروفا صعبة في سجن الدامون مع تزايد حجم التخوفات على مصيرهن في ظل انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من إجراءات إدارة سجون الاحتلال، ومنها وقف زيارات عائلتهن والمحامين.

انتشار كورونا

طالب نادي الأسير بالإفراج عن الأسيرات خوفا عليهن من انتشار الفيروس، خاصة أن عددا من الأسيرات يعانين أمراضا وإصابات، أخطرها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن لمدة 11 عاما، التي تُعاني من حروق بنسبة 60% في جسدها.