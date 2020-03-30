ميركل تبقى في الحجر رغم فحص ثالث يؤكد عدم إصابتها بكورونا

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فحصا ثالثا أظهر مجددا عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

لكنها ستبقى في الحجر الصحي، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين.

وقال المتحدث إن "الفحص الثالث لرصد فيروس كورونا والذي أجرته المستشارة ميركل جاءت نتيجته أيضا سلبية".

وأضاف المتحدث "ستواصل المستشارة أداء مهماتها الرسمية من منزلها في الأيام المقبلة حيث تخضع للحجر".

وفي 22 مارس، قررت ميركل (65 عاما) أن تضع نفسها في الحجر الصحي بعدما خالطت قبل يومين من ذلك التاريخ المذكور طبيبا لأخذ لقاح، تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس.

وقالت ميركل، في تسجيل صوتي، إنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

وأكدت السبت، في كلمتها الأسبوعية، "المؤسف أن العدد اليومي للإصابات الجديدة لا يدع لنا أي سبب للرضوخ أو للتخفيف من القيود".

وتزداد شعبية ميركل منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 لنجاحها في نظر الألمان في التعامل مع هذه الأزمة، وخصوصا أن عدد الوفيات في البلاد لا يزال محدودا نسبيا.

وأفاد معهد "روبرت كوخ"، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المعلنة رسميا في ألمانيا بلغ 57 ألفا و298 إضافة إلى 455 وفاة.