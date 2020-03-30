وزيرا خارجية أميركا وروسيا يبحثان التعاون لمواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه "استكمالا للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأميركي قبل ساعات، واصل وزيرا الخارجية في البلدين تبادل الآراء حول الوضع في العالم، الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

كانت خدمة الصحافة في الكرملين قد أعلنت، في بيان، "أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم وأطلعا بعضهما البعض على الإجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد".

وأضاف بيان الكرملين "نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".

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