أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، ليبلغ بذلك العدد التراكمي للحالات المؤكدة حتى اليوم 1453 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الرياض اليوم، أن من بين الحالات، 16 حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 138 حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية.

وأشار العبد العالي إلى أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة. بذلك، يبلغ العدد التراكمي للتعافي «116» حالة. كما بلغ عدد الحالات الحرجة «22» حالة، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة. بذلك، يظل العدد التراكمي للوفيات كما هو «8» حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.