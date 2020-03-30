وفيات «كورونا» تتجاوز 35 ألفاً عالمياً.. وغالبيتها في أوروبا

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75 بالمائة منها في أوروبا، منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر في الصين.

وتم تسجيل 35,905 حالات وفاة بالفيروس، 26,076 منها في أوروبا وفق مصادر رسمية، اليوم الاثنين.

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات.

وتخطّت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفا في 183 بلداً ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.

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