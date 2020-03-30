ترامب وبوتين يعبران عن قلقهما بشأن انتشار «كورونا»

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب هاتفياً، اليوم الاثنين، إمكانية التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد وإجراء مشاورات حول النفط، على ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين عبرا عن «قلقهما الكبير حيال مدى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم».

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