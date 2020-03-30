750 ألف إصابة و36 الف وفاة عالمياً بكورونا.. السعودية تعزل أحياء والأردن يخلي فنادق الحجر

تجاوزت إصابات كورونا حول العالم 750 ألفا، مساء الإثنين، حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس.



وأظهرت معطيات حديثة على موقع «World meter» الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا بالعالم، ارتفاع الإصابات إلى 752 ألف و189.



وأوضحت المعطيات، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات بـ145 ألفا و369، تليها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ85 ألفا و195 حالة.



وسجلت الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتشر في نحو 200 بلد وإقليم، 81 ألف و470 إصابة بالفيروس.



وبلغت حالات الوفيات جراء كورونا حول العالم 36 ألف و204، لغاية مساء الإثنين، حسب نفس المعطيات.



منع التجول في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزل ستة أحياء في مكة لمنع انتشار فيروس كورنا ومنع الدخول والخروج والتجول فيها بداية من اليوم.



وذكرت وزارة الصحة السعودية أنه تم اكتشاف 154 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 1453 حالة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم



وقال الناطق باسم الصحة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليوم إن من بين الحالات الجديدة 16 حالة لمسافرين قادمين من خارج المملكة، و138 حالة لمخالطين لمصابين بالفيروس.



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الأردن يخلي فنادق الحجر الصحي



قالت القوات المسلحة الأردنية إنها بدأت بإجلاء الأشخاص المحجور عليهم في فنادق الحجر الصحي ونقلهم إلى منازلهم بعد أن أكملوا مدة 14 يوماً الموصى بها في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



وأشار الجيش الأردني أن من بين من تم إجلائهم 1934 أردنيا بجانب عدد من الأجانب.



كما فتحت المصارف الأردنية اليوم فروعها من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر بالحد الأدنى للموظفين، لتقديم الخدمات الأساسية للعملاء من تجارة خارجية وشيكات للتجار وسحب رواتب الموظفين الذين لا يملكون بطاقات صراف آلي، وذلك مراعاة للإجراءات الصحية الاحترازية للعملاء وموظفي المصارف والشركات بحسب المصرف المركزي.



وسجل الأردن 259 إصابة بالفيروس وثلاث وفيات.





وفاة أول طبيب في مصر

وأعلنت نقابة الأطباء في مصر اليوم وفاة أول طبيب مصري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "أول شهيد للواجب من الأطباء في مصر، أحمد اللواح من بورسعيد في ذمة الله بمستشفى العزل في الإسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا".



وكان اللواح أستاذا ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتوفي عن 57 عاما.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 656، والوفيات إلى 41.



وفي فلسطين، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أنه لن يتم إحياء يوم الأرض بالمسيرات، وذلك لأول مرة بسبب تفشي الفيروس.



ونقلت وكالة رويترز أن لجنة تسيير معرض إكسبو لعام 2020 المقرر إقامته في إمارة دبي أوصت بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.



وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث الذي يضم أجنحة من 192 دولة.





المصدر: وكالات