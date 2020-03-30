هام لمرشحي الباكلوريا.. وزارة التعليم تضع الوثائق المؤطرة للامتحانات في البريد الالكتروني

في ظل الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا على المغاربة؛ أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي إلى علم المترشحات والمترشحين لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا، للدورة 2020، أنه قد تمت موفاتهم عبر بريدهم الالكتروني، [email protected]، بكل الوثائق المؤطرة للامتحانات المذكورة.

وأفادت الوزارة أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المترشحين والمترشحات وتأطير مجهوداتهم لإعداد الناجع لاجتياز هذه الامتحانات، وتمكينهم من الإطلاع على كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات الخاصة بامتحانات الباكلوريا، وكذا المستجدات التي تهم الدراسة عن بعد.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، في بلاغ لها أصدرته مساء الاثنين، أن الوثائق المذكورة، تشمل دليل المترشح لامتحانات البكالوريا 2020، والمقرر المنظم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، بالاضافة إلى رابط ولوج ملف الأطر المرجعية لجميع اختبارات امتحانات البكالوريا، ورابط ولوج ملف مواضيع وعناصر الإجابة للدورات السابقة لامتحانات البكالوريا من دورة 2008 إلى 2020، فضلا عن ملف الانجازات النموذجية للمترشحات والمترشحين في الدورة السابقة، والقانون 02.13المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وملف خاص بالتوجيه في مرحلة مابعد البكالوريا.

ويشار إلى أن الولوج إلى البريد الإلكتروني للمترشح يتم عبر إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار Code Massar عبر الموقع www.taalim.ma ، وذلك بإدخال حساب، [email protected]والقن الرمز السري الخاص بالمترشح.

