وجه الفريق الاستقلالي في مجلس النواب طلب توجيه سؤال شفوي آني إلى وزير الصحة، لمساءلته عن خطة عمل وزارة الصحة للرفع من عدد الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، في طلبه الموجه إلى آيت الطالب، اليوم الاثنين، إن فريقه يتابع بقلق كبير تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا “كوفيد 19” عبر العالم، وسرعة ارتفاع عدد المصابين به في المغرب، خصوصا.
وعلى الرغم من تثمينه كل الاجراءات الحكومية، التي جاءت بتوجيهات ملكية لمواجهة هذه الجائحة الكونية، خصوصا ما تعلق بتعبئة الموارد المالية اللازمة، عبر إحداث حساب خصوصي، وتقديم الدعم المادي للفئات الهشة، والمتضررة من المجتمع، فضلا عن إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه سجل بالمقابل ضعف عدد الفحوصات المخبرية اليومية، التي يتم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بالفيروس، والمخالطين للحالات المؤكدة.
وأوضح المصدر ذاته أن منظمة الصحة العالمية تدعو مرارا إلى مواكبة إجراءات العزل، والتباعد الاجتماعي، مع تكثيف عدد الفحوصات المخبرية كسبيل أوحد لمحاصرة الفيروس الخطير، والسريع الاننشار، وهو ما نجحت فيه عدد من التجارب الدولية الرائدة، خصوصا في كوريا الجنوبية، التي ينبغي الاستفادة من تجربتها.
وساءل مضيان وزير الصحة عن الإجراءات، والتدابير الاستعجالية، التي قامت بها وزارته، أو تعتزم القيام بها، للرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية، وعن النتائج العملية لاعتماد دواء الكلوريكوين في معالجة المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر مضيان يسائل آيت الطالب عن ضعف الفحوصات اليومية للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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