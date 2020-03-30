تضامن كروي.. لاعبو برشلونة يخفضون رواتبهم بـ 70 في المائة ويقدمون مساعدات مالية

أعلن ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، قرار تخفيض لاعبي فريقه لأجورهم بنسبة 70 في المائة لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن ميسي أعلن الخطوة من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليقدم بعدها باقي اللاعبون على نشر الإجراء على صفحاتهم الخاصة.
وشدد المصدر ذاته على كون لاعبي برشلونة أقدموا، كذلك، على ضخ مبالغ مالية لمساعدة الفريق على صرف مستحقات الموظفين والعاملين بالممثل الأول لإقليم برشلونة كاملة حتى لا يتأثروا بالانعكاسات السلبية للجائحة.
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