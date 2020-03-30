أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى علم المشغلين المنخرطين لديه، أن أجل التصريح بالعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، عبر بوابة « covid19.cnss.ma »، سينتهي يوم الجمعة 3 أبريل المقبل على الساعة 23س و59د، وذلك بهدف صرف التعويض المنصوص عليه من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والمحدد في 1000 درهم.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، اليوم الاثنين، ان بعد التاريخ المذكور ، فإن أي عملية تصريح عن التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020 لن تبقى ممكنة.
أما بالنسبة للتصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل بسبب هذه الجائحة برسم شهر أبريل 2020 ، فسيكون متاحا ابتداء من يوم الجمعة 10 ابريل 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للمشغلين المتوقفين عن العمل.. “CNSS” يُؤجل التصريح بفقدان العمل المؤقت -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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