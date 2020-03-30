هناء نصور.. أول ممثلة سورية تصاب بكورونا

كشفت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.
وبذلك تكون نصور أول فنانة سورية تعلن إصابتها بالفيروس الذي انتشر حول العالم منذ نهاية ديسمبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 حالات بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخص.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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