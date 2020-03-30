تم بيع منشفة استعملها نجم كرة السلة الأمريكية الراحل، كوبي براينت، في آخر مباراة رسمية له في أبريل/ نيسان 2016 بأكثر من 33 ألف دولار، كما أعلنت شركة المزاد العلني "إيكونيك أوكشينز" الأمريكية.
وسجل براينت 60 نقطة في المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، معلنا اعتزاله.
وقال رئيس شركة المزاد، جف وولف: "إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز، موضحا "أنه مشجع شغوف بليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية". بحسب ما ذكره الموقع.
براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا، البطولة التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين برفقة المنتخب الأمريكي، وفضلا عن ألقابه المحلية والدولية، يتمتع كوبي براينت بشعبية كبيرة بين نجوم كرة السلة الأمريكية خصوصا، ونجوم الرياضة حول العالم عموما، بسبب العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطه بجميع نجوم الرياضة العالميين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع منشفة نجم السلة الراحل كوبي براينت بأكثر من 33 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.