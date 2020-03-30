التوزيع الجغرافي للمصابين بفايروس كورونا اليوم في الكرخ

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاثنين، عن التوزيع الجغرافي للمصابين بفايروس كورونا اليوم في جانب الكرخ. وادناه التوزيع الجغرافي بحسب دائرة صحة الكرخ: - حالتان في حي التشريع محلة ٨٥٨ لرجل عمره ٦٣سنة وابنه عمره ٢١ سنة. - حالة واحدة في مدينة الحرية محلة ٤٢٤ لطفل عمره ٧ سنوات. - حالة واحدة في حي الجهاد محلة ٨٩٣ لامراة بعمر ٥٦ سنة. Advertisements -حالة واحدة في منطقة شارع حيفا محلة ٢٢٢ لرجل بعمر ٥١ سنة. - حالتان من الرصافة (زيونة وحي البنوك) لامرأتين بعمر ٣٥ و٢٥ سنة. -حالة من الشعلة محلة ٤٦٠ لرجل بعمر ٤٢ سنة. - ثلاث حالات في مستشفى ابن سينا لا تتوفر معلومات عنهم حالياً لعدم ارتباط المستشفى بدائرة صحة الكرخ ويتم التعامل معهم في هذه الاوقات. وشددت الدائرة على "وجوب الالتزام بحظر التجوال وتعليمات الصحة والسلامة".

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