سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 30 مارس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بالسودان جنيهين كاملين، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وسجل الدولار سعرا شبه موحد لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك البركة السوداني والمال المتحد والسلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والخرطوم والادخار والتنمية الاجتماعية والنيل الأزرق والمشرق.

كما تكرر في شركات صرافة العبادي وديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار وأرجين والرائد والأنصاري وليرا.

ووفق وسائل إعلام محلية، تم تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى 128 جنيها، وهو سعر أعلى جنيهين مقارنة بمستويات أمس الأحد.

Advertisements

ويتوقع المتعاملون تسجيل مستويات أعلى للدولار في الفترة المقبلة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أمس الأحد أنها ستقدم 8 ملايين دولار إلى السودان؛ للتصدي لجائحة كورونا وتوفير الإمدادات ذات الصلة بالصحة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية أن الدعم يأتي في إطار حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 274 مليون دولار خصصتها واشنطن لـ64 دولة تواجه خطرا شديدا لمواجهة جائحة كورونا.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو، وفق بيانات المركزي السوداني، 60.93 جنيه للشراء و61.23 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.15 جنيه للشراء مقابل 68.49 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 142.08 جنيه والإسترليني 158.72 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وعن أسعار الريال السعودي، فقد سجل 14.64 جنيه للشراء مقابل 14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه مقابل 15.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 174.65 جنيه للشراء و175.53 جنيه للبيع، وفقا للمركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 34.13 جنيه سوداني، والدرهم الإماراتي 35.06 جنيه، والدينار الكويتي 267 جنيها.