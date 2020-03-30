معالم سياحية صينية تفتح أبوابها مجددا بعد "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزخر الصين بالعديد من المواقع السياحية العالمية المهمة، إلا أن هذه المعالم ودعت زوارها لفترة تجاوزت شهرين بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وإثر تراجع انتشار الفيروس، شرعت العديد من المعالم السياحية في فتح أبوابها مجددا أمام الزوار لكن بشروط احترازية منعا لتفشي العدوى من جديد.

ويمثل سور الصين العظيم أبرز هذه المعالم، حيث فتح أبواب جزء منه وهو موقع "بادالينغ".

كما أعيد افتتاح وجهة رئيسية لمحبي الباندا في العالم للجمهور في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وافتتحت مدينة "شنغهاي ديزني لاند" جزءا منها أمام زوارها.

