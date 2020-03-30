الأردن يسجل حالة وفاة خامسة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

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أعلن الأردن اليوم الإثنين عن تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 5 حالات، إلى جانب تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد -19).

وكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في إيجاز صحفي في المركز الوطني لإدارة الأزمات في العاصمة عمان، عن شفاء 8 حالات جديدة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلد، الذي اتخذت حكومته إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس ”الفتاك“، إلى 268، إلى جانب 5 حالات وفاة، و26 حالة شفاء.