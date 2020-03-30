إيطاليا تسجل 4050 إصابة جديدة بكورونا و812 حالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، الإثنين، تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و812 حالة وفاة.



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ويعد الرقم أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ الأربعاء.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا، الأحد، إلى 97689.

وتم الإعلان عن شفاء 13030 شخصا بشكل كامل، بالمقارنة مع اتمام شفاء 12384، السبت، وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعا من 3856 حالة.