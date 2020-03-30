الخارجية البريطاني: الحكومة كلفت سفاراتها عبر العالم لاستقبال المواطنين

نقل وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، رسالةً وجهها ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ لشعبه، دعاهم فيها إلى التزام البيوت، شاكراً كل من يطبق التعليمات حماية للقطاع الصحي وإنقاذا للأرواح".

وأشار راب، خلال مؤتمر صحفي حكومي عقب الإعلان عن إصابة جونسون ب​فيروس كورونا​ المستجد، إلى أن "​الحكومة البريطانية​ تبذل كل ما في وسعها لضمان عودة الرعايا البريطانيين العالقين في الخارج بسبب تفشي كورونا وفرض حظر على الطيران".

كما شدد على أن "الحكومة كلفت سفاراتها وقنصلياتها عبر العالم لتستقبل المواطنين وتتعامل مع قضاياهم وحسب الأولوية، وكذلك للاتفاق مع شركات الطيران التجارية لإجلائهم وعودتهم إلى موطنهم مثل ما حدث مع الحكومة الألبانية قبل أيام، حيت تم إجلاء 150 مواطنا".

وأكد راب "أهمية متابعة وضع البريطانيين المتواجدين حاليا في الهند وباكستان والبرازيل والولايات المتحدة والصين".