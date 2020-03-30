ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 656 وعدد الوفيات 41

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 656 وعدد الوفيات الى 41.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية عن شفاء العشرات من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعافي 182 شخصا ورفع الحجر عن 132.
وأشارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم وتسجيل حالة وفاة.
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