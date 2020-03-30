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السلطات الإيطالية تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 12 نيسان المقبل

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أعلنت السلطات الإيطالية تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى 12 نيسان المقبل، في ظل الإجراءات التي تتخذها ​الحكومة​ للحد من انتشار ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي وقت سابق، أشار مسؤول إيطالي مطلع في حديث لوكالة "رويترز"ف وقت سابق، إلى أن "منطقة لبومبارديا الإيطالية سجلت 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

ولفت المسؤول إلى أن "حصيلة المتوفين جراء عدوى "كوفيد 19" في لومبارديا ارتفعت لتصل إلى نقطة 6818، في حين بلغت الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس ارتفعت في المنطقة بواقع 1154 حالة، ووصلت إلى نقطة 42161 إصابة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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