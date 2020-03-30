السلطات الإيطالية تمدد الإغلاق العام في البلاد حتى 12 نيسان المقبل

أعلنت السلطات الإيطالية تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى 12 نيسان المقبل، في ظل الإجراءات التي تتخذها ​الحكومة​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي وقت سابق، أشار مسؤول إيطالي مطلع في حديث لوكالة "رويترز"ف وقت سابق، إلى أن "منطقة لبومبارديا الإيطالية سجلت 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

ولفت المسؤول إلى أن "حصيلة المتوفين جراء عدوى "كوفيد 19" في لومبارديا ارتفعت لتصل إلى نقطة 6818، في حين بلغت الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس ارتفعت في المنطقة بواقع 1154 حالة، ووصلت إلى نقطة 42161 إصابة".