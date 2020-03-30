وزارة الصحة السورية: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ تسجيل حالة وفاة ثانية ب​فيروس كورونا​، وهي واحدة من الحالات الـ 9 المسجلة في سوريا، ليصبح عدد الحالات المسجلة ١٠ توفي منهم شخصان.

من جهته، كان رئيس لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو دعا مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، جميع الأطراف إلى الاستماع لنداء الأمين العام ووقف إطلاق النار في عموم البلاد، لإفساح المجال أمام التصدي للفيروس القاتل.

كما رحب بينيرو بإعلان قوات سوريا الديمقراطية بشأن تجنب الأعمال العسكرية بسبب هذه الجائحة، معتبراً أن "المدنيين السوريين يواجهون تهديداً مميتا متمثلا بتفشي "كوفيد 19"، الذي لا يميّز بين أحد إذا ما بدأ الهجوم لاسيّما في دولة تغيب عنها الإجراءات الوقائية العاجلة".