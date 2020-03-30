AFP: واشنطن تشرع في نشر منظومة باتريوت في العراق

أكدت مصادر عسكرية أميركية وعراقية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "​الولايات المتحدة​ باشرت بنشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في ​العراق​، بعد نحو شهرين من تعرض ​القوات الأميركية​ لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية". وكانت السلطتان الأميركية والعراقية تتفاوضان لنشر منظومة الدفاع الجوي منذ كانون الثاني، حين استهدف الحرس الثوري بصواريخ بالستية قاعدة عين الأسد في غرب العراق، رداً على اغتيال الجنرال ​قاسم سليماني​.

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